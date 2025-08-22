Circuit Les Petits Lynx Plancher-les-Mines Haute-Saône

Circuit Les Petits Lynx Raquettes Facile

Circuit Les Petits Lynx 70290 Plancher-les-Mines Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 1300.0

Ce petit circuit raquette est à destination des familles pour une initiation à la pratique. Ce très faible kilométrage convient aux enfants accompagnés. La première moitié du circuit s’effectue sur un espace damé le long de la route d’accès à La Planche des Belles Filles, puis descend en forêt sur la fin du circuit de la Haute Planche.

Facile

+33 9 72 97 73 86

English :

This short snowshoeing circuit is designed for families as an introduction to snowshoeing. The very short distance is suitable for accompanied children. The first half of the circuit is on a groomed area along the access road to La Planche des Belles Filles, then descends into the forest at the end of the Haute Planche circuit.

Deutsch :

Diese kleine Schneeschuhwanderung ist für Familien gedacht, die eine Einführung in die Praxis suchen. Die sehr geringe Kilometerzahl eignet sich für Kinder in Begleitung. Die erste Hälfte der Strecke verläuft auf einer präparierten Fläche entlang der Zufahrtsstraße nach La Planche des Belles Filles, dann geht es auf dem Ende der Haute-Planche-Runde durch den Wald bergab.

Italiano :

Questo breve circuito con le racchette da neve è pensato per le famiglie come introduzione alle ciaspole. Il percorso molto breve è adatto a bambini accompagnati. La prima metà del circuito si svolge su un’area battuta lungo la strada di accesso a La Planche des Belles Filles, per poi scendere nel bosco alla fine del circuito della Haute Planche.

Español :

Este circuito corto de raquetas de nieve está diseñado para familias como introducción a las raquetas de nieve. La corta distancia es adecuada para niños acompañados. La primera mitad del circuito discurre por una zona preparada a lo largo de la carretera de acceso a La Planche des Belles Filles, para luego descender al bosque al final del circuito de la Haute Planche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data