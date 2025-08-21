CIRCUIT LES TROTTEURS À RUILLÉ-FROID-FONDS Ruillé-Froid-Fonds Mayenne

CIRCUIT LES TROTTEURS À RUILLÉ-FROID-FONDS 53170 Ruillé-Froid-Fonds Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 18900.0 Tarif :

Circuit Les Trotteurs à Ruillé-Froid-Fonds 18,9 km, 5h35 environ.

http://www.paysmeslaygrez.fr/   +33 2 43 64 29 00

English :

Circuit Les Trotteurs at Ruillé-Froid-Fonds: 18.9 km, 5h35 approx.

Deutsch :

Les Trotteurs-Rundweg in Ruillé-Froid-Fonds: 18,9 km, ca. 5:35 Std.

Italiano :

Circuito Les Trotteurs a Ruillé-Froid-Fonds: 18,9 km, 5h35 circa.

Español :

Circuito Les Trotteurs en Ruillé-Froid-Fonds: 18,9 km, 5h35 aprox.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-12 par eSPRIT Pays de la Loire