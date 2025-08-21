Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne Busséol Puy-de-Dôme

Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne

Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne Le Bourg 63270 Busséol Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur de l’Europe, l’Auvergne est le pays des châteaux ! Profitez du circuit Livradois-Forez pour découvrir une partie de La Route Historique des Châteaux d’Auvergne.

https://route-chateaux-auvergne.org/ +33 7 81 97 52 94

English :

In the heart of Europe, Auvergne is the land of castles! Take advantage of the Livradois-Forez tour to discover part of La Route Historique des Châteaux d’Auvergne.

Deutsch :

Die Auvergne liegt im Herzen Europas und ist das Land der Schlösser! Nutzen Sie die Rundreise Livradois-Forez , um einen Teil der La Route Historique des Châteaux d’Auvergne zu entdecken.

Italiano :

Nel cuore dell’Europa, l’Alvernia è la terra dei castelli! Approfittate del tour Livradois-Forez per scoprire una parte dell’itinerario storico dei castelli d’Alvernia.

Español :

En el corazón de Europa, Auvernia es el país de los castillos Aproveche el recorrido Livradois-Forez para descubrir parte de la Ruta Histórica de los Castillos de Auvernia.

