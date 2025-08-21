Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne Busséol Puy-de-Dôme
Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne Busséol Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne
Circuit Livradois-Forez Route des Châteaux d’Auvergne Le Bourg 63270 Busséol Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Au cœur de l’Europe, l’Auvergne est le pays des châteaux ! Profitez du circuit Livradois-Forez pour découvrir une partie de La Route Historique des Châteaux d’Auvergne.
https://route-chateaux-auvergne.org/ +33 7 81 97 52 94
English :
In the heart of Europe, Auvergne is the land of castles! Take advantage of the Livradois-Forez tour to discover part of La Route Historique des Châteaux d’Auvergne.
Deutsch :
Die Auvergne liegt im Herzen Europas und ist das Land der Schlösser! Nutzen Sie die Rundreise Livradois-Forez , um einen Teil der La Route Historique des Châteaux d’Auvergne zu entdecken.
Italiano :
Nel cuore dell’Europa, l’Alvernia è la terra dei castelli! Approfittate del tour Livradois-Forez per scoprire una parte dell’itinerario storico dei castelli d’Alvernia.
Español :
En el corazón de Europa, Auvernia es el país de los castillos Aproveche el recorrido Livradois-Forez para descubrir parte de la Ruta Histórica de los Castillos de Auvernia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme