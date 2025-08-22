Circuit ‘Lo charbé’ Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Circuit 'Lo charbé' Cognac-la-Forêt Nouvelle-Aquitaine

Circuit ‘Lo charbé’ Cognac-la-Forêt Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.

Circuit ‘Lo charbé’ A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit ‘Lo charbé’ 87310 Cognac-la-Forêt Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.visitlimousin.com/  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit ‘Lo charbé’

Deutsch : Circuit ‘Lo charbé’

Italiano :

Español : Circuit ‘Lo charbé’

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine