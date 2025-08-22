Circuit long les Cours d’eau du Mignon Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Circuit long les Cours d’eau du Mignon

Circuit long les Cours d’eau du Mignon Rue des Tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit long des Cours d’eau du Mignon vous enmènera jusqu’au site archéologique gallo-romain de Saint Saturnin du Bois. Une liaison est possible pour rejoindre le circuit court autour du village de Marsais (13 km).

http://www.aunis-sud.fr/ +33 5 46 07 22 33

English :

The long circuit of the Cours d’Eau du Mignon takes you to the Gallo-Roman archaeological site of Saint Saturnin du Bois. You can also join the short circuit around the village of Marsais (13 km).

Deutsch :

Der lange Rundweg Cours d’eau du Mignon führt Sie bis zur gallo-römischen Ausgrabungsstätte Saint Saturnin du Bois. Eine Verbindung ist möglich, um auf den kurzen Rundweg um das Dorf Marsais (13 km) zu gelangen.

Italiano :

Il percorso lungo i fiumi Mignon vi porterà fino al sito archeologico gallo-romano di Saint Saturnin du Bois. C’è anche un collegamento con il circuito breve intorno al villaggio di Marsais (13 km).

Español :

La ruta larga a lo largo de los ríos Mignon le llevará hasta el yacimiento arqueológico galo-romano de Saint Saturnin du Bois. También hay un enlace con el circuito corto que rodea el pueblo de Marsais (13 km).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme