Circuit randonnée Le fief de la Garde Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Circuit randonnée Le fief de la Garde

Circuit randonnée Le fief de la Garde Rue de l’Eglise 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Saint-Saturnin-du-Bois doit son nom à un disciple de Saint-Saturnin (évêque de Toulouse) venu évangéliser les villages aux abords du Mignon aux environs du XIIIe siècle et aussi au fait que la région était très boisée.

http://www.aunis-sud.fr/ +33 5 46 07 22 33

English :

Saint-Saturnin-du-Bois owes its name to a disciple of Saint-Saturnin (bishop of Toulouse) who came to evangelize the villages on the banks of the Mignon around the 13th century, and also to the fact that the region was heavily forested.

Deutsch :

Saint-Saturnin-du-Bois verdankt seinen Namen einem Schüler von Saint-Saturnin (Bischof von Toulouse), der um das 13. Jahrhundert herum die Dörfer am Rande des Flusses Mignon evangelisierte, und auch der Tatsache, dass die Gegend sehr bewaldet war.

Italiano :

Saint-Saturnin-du-Bois deve il suo nome a un discepolo di Saint-Saturnin (vescovo di Tolosa) che venne a evangelizzare i villaggi sulle rive del Mignon intorno al XIII secolo, e anche al fatto che la regione era molto boscosa.

Español :

Saint-Saturnin-du-Bois debe su nombre a un discípulo de Saint-Saturnin (obispo de Toulouse) que vino a evangelizar los pueblos de las orillas del Mignon hacia el siglo XIII, y también al hecho de que la región era muy boscosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme