Circuit Michel Desprez Puymoyen Charente

Circuit Michel Desprez Puymoyen Charente vendredi 1 mai 2026.

Circuit Michel Desprez

Circuit Michel Desprez Rue de Peusec 16400 Puymoyen Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours est une invitation à découvrir le patrimoine bâti et naturel de Puymoyen et la vallée des Eaux-Claires

https://www.angouleme-tourisme.com/   +33 5 45 95 16 84

English :

This route is an invitation to discover the built and natural heritage of Puymoyen and the Eaux-Claires valley

Deutsch :

Dieser Rundgang ist eine Einladung, das bauliche und natürliche Erbe von Puymoyen und das Tal der Eaux-Claires zu entdecken

Italiano :

Questo itinerario è un invito a scoprire il patrimonio edilizio e naturale di Puymoyen e della valle di Eaux-Claires

Español :

Este itinerario invita a descubrir el patrimonio arquitectónico y natural de Puymoyen y del valle de Eaux-Claires

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme