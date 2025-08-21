Circuit Michel Desprez Puymoyen Charente
Circuit Michel Desprez Puymoyen Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit Michel Desprez
Circuit Michel Desprez Rue de Peusec 16400 Puymoyen Charente Nouvelle-Aquitaine
Ce parcours est une invitation à découvrir le patrimoine bâti et naturel de Puymoyen et la vallée des Eaux-Claires
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
This route is an invitation to discover the built and natural heritage of Puymoyen and the Eaux-Claires valley
Deutsch :
Dieser Rundgang ist eine Einladung, das bauliche und natürliche Erbe von Puymoyen und das Tal der Eaux-Claires zu entdecken
Italiano :
Questo itinerario è un invito a scoprire il patrimonio edilizio e naturale di Puymoyen e della valle di Eaux-Claires
Español :
Este itinerario invita a descubrir el patrimonio arquitectónico y natural de Puymoyen y del valle de Eaux-Claires
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme