Sentier les Eaux-Claires du temps Puymoyen Charente

Sentier les Eaux-Claires du temps

Sentier les Eaux-Claires du temps Parking mairie 16400 Puymoyen Charente Nouvelle-Aquitaine

Le sentier les Eaux Claires du temps permet de découvrir à travers 11 stations, la vallée au rythme du temps le temps du passé, du présent et de l’avenir, mais aussi celui des paysages et de la nature.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

The Eaux Claires du temps trail, with its 11 stations, allows you to discover the valley at the pace of time: past, present and future, but also landscape and nature.

Deutsch :

Auf dem Pfad Les Eaux Claires du temps kann man an 11 Stationen das Tal im Rhythmus der Zeit entdecken: die Zeit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, aber auch die Zeit der Landschaften und der Natur.

Italiano :

Il percorso Eaux Claires du temps si snoda attraverso 11 stazioni, esplorando la valle al ritmo del tempo: il passato, il presente e il futuro, ma anche il paesaggio e la natura.

Español :

El recorrido Eaux Claires du temps le llevará a través de 11 estaciones, explorando el valle al ritmo del tiempo: el pasado, el presente y el futuro, pero también el paisaje y la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme