Circuit Moto des Vignes entre Vignoble et Forêts Rabastens Tarn

Circuit Moto des Vignes entre Vignoble et Forêts

Circuit Moto des Vignes entre Vignoble et Forêts 81800 Rabastens Tarn Occitanie

Circuit d’environ 140km qui vous fera sillonner entre la plaine, la vallée du Tarn et le vignoble du Gaillac.

http://www.tourisme-tarn.com/ +33 5 63 77 32 10

English :

A circuit of about 140km that will take you between the plain, the Tarn valley and the Gaillac vineyards.

Deutsch :

Rundfahrt von etwa 140 km, die Sie zwischen der Ebene, dem Tarn-Tal und den Weinbergen von Gaillac hin und her führt.

Italiano :

Un tour di 140 km che vi porterà tra le pianure, la valle del Tarn e i vigneti di Gaillac.

Español :

Un circuito de 140 km que le llevará entre la llanura, el valle del Tarn y los viñedos de Gaillac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme