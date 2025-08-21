Circuit Moto en Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Boucle moto du Val de Sioule

Boucle moto du Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle de près de 200 km s’adresse aux motards qui aiment prendre le temps. Virage après virage, les paysages se transforment vignes et rivières, châteaux et villages de caractère, prairies, collines et hauts sommets à l’horizon. S

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

This almost 200 km loop is for bikers who like to take their time. Bend after bend, the landscapes change: vineyards and rivers, castles and villages of character, meadows, hills and high peaks on the horizon.

Deutsch :

Diese fast 200 km lange Rundstrecke ist für Motorradfahrer gedacht, die sich gerne Zeit lassen. Kurve um Kurve verändert sich die Landschaft: Weinberge und Flüsse, Schlösser und charaktervolle Dörfer, Wiesen, Hügel und hohe Gipfel am Horizont. S

Italiano :

Questo anello di quasi 200 km è per i ciclisti che amano prendersi tutto il tempo necessario. Curva dopo curva, il paesaggio cambia: vigneti e fiumi, castelli e villaggi pittoreschi, prati, colline e alte cime all’orizzonte. S

Español :

Este bucle de casi 200 km es para ciclistas a los que les gusta tomarse su tiempo. Curva tras curva, el paisaje cambia: viñedos y ríos, castillos y pueblos pintorescos, prados, colinas y altas cumbres en el horizonte. S

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme