Circuit Moto Entre les lacs de la Châtaigneraie Laroquebrou Cantal

Circuit Moto Entre les lacs de la Châtaigneraie 15150 Laroquebrou Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous permettra de découvrir les jolies routes situées entre les lacs de la Chataigneraie Saint-Étienne-Cantalès et Enchanet. De beaux paysages, des pauses fraîcheur, et toujours le plaisir de rouler à son rythme.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/247889-circuit-3-moto-entre-les-lacs-de-la-chataigneraie +33 4 71 46 94 82

English : Motorbike tour Between the lakes of the Châtaigneraie

This circuit will allow you to discover the beautiful roads between the lakes of the Châtaigneraie: Saint-Étienne-Cantalès and Enchanet. Beautiful landscapes, cool breaks, and always the pleasure of riding at your own pace.

Deutsch :

Auf dieser Strecke können Sie die schönen Straßen zwischen den Seen der Chataigneraie entdecken: Saint-Étienne-Cantalès und Enchanet. Schöne Landschaften, erfrischende Pausen und immer das Vergnügen, in seinem eigenen Rhythmus zu fahren.

Italiano :

Questo circuito vi permetterà di scoprire le belle strade tra i laghi della Chataigneraie: Saint-Étienne-Cantalès ed Enchanet. Paesaggi incantevoli, pause fresche e sempre il piacere di pedalare al proprio ritmo.

Español :

Este circuito le permitirá descubrir las hermosas carreteras entre los lagos de la Chataigneraie: Saint-Étienne-Cantalès y Enchanet. Paisajes hermosos, descansos frescos y siempre el placer de rodar a tu ritmo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme