Circuit moto « la belle Ardèche verte » 07270 Lamastre Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Le Haut-Vivarais est une terre authentique, une expérience à part. Entre vallée du Rhône et hauts plateaux du Massif Central, parcourez les paysages contrastés du “ pays des collines et de l’eau ” qui ont inspiré, notamment, les frères Montgolfier.

https://www.ardeche-guide.com/   +33 4 75 64 04 66

English : « La belle Ardèche verte » motorcycle tour

The Haut-Vivarais is an authentic land, an experience in a class of its own. Between the Rhône valley and the high plateaus of the Massif Central, explore the contrasting landscapes of the « land of hills and water » that inspired the Montgolfier brothers, among others.

Deutsch :

Das Haut-Vivarais ist ein authentisches Land, ein Erlebnis der besonderen Art. Zwischen dem Rhône-Tal und den Hochebenen des Zentralmassivs durchstreifen Sie die kontrastreichen Landschaften des « Landes der Hügel und des Wassers », das unter anderem die Brüder Montgolfier inspiriert hat.

Italiano :

L’Haut-Vivarais è una terra autentica, un’esperienza senza precedenti. Tra la valle del Rodano e gli altipiani del Massiccio Centrale, esplorate i paesaggi contrastanti della « terra delle colline e dell’acqua » che ha ispirato, tra gli altri, i fratelli Montgolfier.

Español :

El Haut-Vivarais es una tierra auténtica, una experiencia sin igual. Entre el valle del Ródano y las altas mesetas del Macizo Central, explore los contrastes paisajísticos de la « tierra de colinas y agua » que inspiró, entre otros, a los hermanos Montgolfier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme