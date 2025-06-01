Circuit moto « la belle Ardèche verte » Lamastre Ardèche
Le Haut-Vivarais est une terre authentique, une expérience à part. Entre vallée du Rhône et hauts plateaux du Massif Central, parcourez les paysages contrastés du “ pays des collines et de l’eau ” qui ont inspiré, notamment, les frères Montgolfier.
English : « La belle Ardèche verte » motorcycle tour
The Haut-Vivarais is an authentic land, an experience in a class of its own. Between the Rhône valley and the high plateaus of the Massif Central, explore the contrasting landscapes of the « land of hills and water » that inspired the Montgolfier brothers, among others.
Deutsch :
Das Haut-Vivarais ist ein authentisches Land, ein Erlebnis der besonderen Art. Zwischen dem Rhône-Tal und den Hochebenen des Zentralmassivs durchstreifen Sie die kontrastreichen Landschaften des « Landes der Hügel und des Wassers », das unter anderem die Brüder Montgolfier inspiriert hat.
Italiano :
L’Haut-Vivarais è una terra autentica, un’esperienza senza precedenti. Tra la valle del Rodano e gli altipiani del Massiccio Centrale, esplorate i paesaggi contrastanti della « terra delle colline e dell’acqua » che ha ispirato, tra gli altri, i fratelli Montgolfier.
Español :
El Haut-Vivarais es una tierra auténtica, una experiencia sin igual. Entre el valle del Ródano y las altas mesetas del Macizo Central, explore los contrastes paisajísticos de la « tierra de colinas y agua » que inspiró, entre otros, a los hermanos Montgolfier.
