Circuit moto « La montagnarde » 07160 Le Cheylard Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Des hautes vallées du Cheylard jusqu’à Aubenas, aux portes du sud Ardèche, découvrez les somptueux paysages de la montagne ardéchoise par un itinéraire qui fait la part belle aux plaisirs du pilotage grâce aux cols empruntés.
English : « La montagnarde » motorcycle tour
From the high valleys of Le Cheylard to Aubenas, at the gateway to the southern Ardèche, discover the sumptuous landscapes of the Ardèche mountains on an itinerary that gives pride of place to the pleasures of driving through the passes.
Deutsch :
Von den Hochtälern von Le Cheylard bis nach Aubenas, dem Tor zur südlichen Ardèche, entdecken Sie die prächtigen Landschaften der Berge der Ardèche auf einer Route, die dank der befahrenen Pässe auch den Fahrspaß nicht zu kurz kommen lässt.
Italiano :
Dalle alte valli di Le Cheylard ad Aubenas, alle porte dell’Ardèche meridionale, scoprite i sontuosi paesaggi delle montagne dell’Ardèche su un itinerario che sfrutta al massimo il piacere di guidare attraverso i passi.
Español :
Desde los altos valles de Le Cheylard hasta Aubenas, a las puertas de la Ardèche meridional, descubra los suntuosos paisajes de las montañas de la Ardèche en un itinerario que aprovecha al máximo el placer de conducir a través de los puertos.
