Circuit nature Crain Crain Yonne

Circuit nature Place de l’Église 89480 Crain Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Circuit essentiellement nature, avec quand même l’agréable surprise d’un bel endroit dans le village de Festigny, à savoir le site de l’étang..

English :

Mostly a nature trail, with the pleasant surprise of a beautiful spot in the village of Festigny, namely the site of the pond.

Deutsch :

Hauptsächlich naturbelassene Tour, mit der angenehmen Überraschung eines schönen Ortes im Dorf Festigny, nämlich des Teiches.

Italiano :

Si tratta per lo più di un percorso naturalistico, con la piacevole sorpresa di un bel posto nel villaggio di Festigny, ovvero il sito dello stagno.

Español :

Principalmente un sendero natural, con la agradable sorpresa de un bello paraje en el pueblo de Festigny, concretamente el emplazamiento del estanque.

