Circuit nature Crain Crain Yonne
Circuit nature Crain Crain Yonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit nature A pieds Facile
Circuit nature Place de l’Église 89480 Crain Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Circuit essentiellement nature, avec quand même l’agréable surprise d’un bel endroit dans le village de Festigny, à savoir le site de l’étang..
Facile
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
Mostly a nature trail, with the pleasant surprise of a beautiful spot in the village of Festigny, namely the site of the pond.
Deutsch :
Hauptsächlich naturbelassene Tour, mit der angenehmen Überraschung eines schönen Ortes im Dorf Festigny, nämlich des Teiches.
Italiano :
Si tratta per lo più di un percorso naturalistico, con la piacevole sorpresa di un bel posto nel villaggio di Festigny, ovvero il sito dello stagno.
Español :
Principalmente un sendero natural, con la agradable sorpresa de un bello paraje en el pueblo de Festigny, concretamente el emplazamiento del estanque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data