Circuit patrimoine « Au temps des mariniers de Loire » Montsoreau Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 3600.0 Tarif :
Le circuit patrimoine vous invite à comprendre, à travers le récit d’un personnage emblématique, une parcelle de l’histoire des lieux.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
The heritage tour invites you to understand, through the story of an emblematic character, a piece of the history of the place.
Deutsch :
Der Kulturerbe-Rundgang lädt Sie dazu ein, anhand der Erzählung einer symbolträchtigen Person ein Stück der Geschichte des Ortes zu verstehen.
Italiano :
Il tour del patrimonio invita a comprendere, attraverso la storia di un personaggio emblematico, un pezzo di storia del luogo.
Español :
El recorrido patrimonial le invita a comprender, a través del relato de un personaje emblemático, un trozo de la historia del lugar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime