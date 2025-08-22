Circuit patrimoine Senaux Tarn
Circuit patrimoine Senaux Tarn vendredi 1 mai 2026.
Circuit patrimoine
Circuit patrimoine Route des Montignals 81530 Senaux Tarn Occitanie
Circuit patrimonial pour découvrir le village de Senaux, plus petit village du Tarn.
+33 5 63 37 50 30
English : Heritage trail
A heritage circuit exploring Senaux, the smallest village in the Tarn.
Deutsch :
Erbgut-Rundgang zur Erkundung des Dorfes Senaux, dem kleinsten Dorf des Tarn.
Italiano :
Un percorso patrimoniale alla scoperta del villaggio di Senaux, il più piccolo del Tarn.
Español : Recorrido patrimonial
Un recorrido patrimonial para descubrir Senaux, el pueblo más pequeño del Tarn.
