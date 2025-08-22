Circuit patrimoine Senaux Tarn

Circuit patrimoine Senaux Tarn vendredi 1 mai 2026.

Circuit patrimoine

Circuit patrimoine Route des Montignals 81530 Senaux Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Circuit patrimonial pour découvrir le village de Senaux, plus petit village du Tarn.

  +33 5 63 37 50 30

English : Heritage trail

A heritage circuit exploring Senaux, the smallest village in the Tarn.

Deutsch :

Erbgut-Rundgang zur Erkundung des Dorfes Senaux, dem kleinsten Dorf des Tarn.

Italiano :

Un percorso patrimoniale alla scoperta del villaggio di Senaux, il più piccolo del Tarn.

Español : Recorrido patrimonial

Un recorrido patrimonial para descubrir Senaux, el pueblo más pequeño del Tarn.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme