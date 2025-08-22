Circuit patrimonial du Bourg ancien de Revel Revel Isère

Circuit patrimonial du Bourg ancien de Revel

Circuit patrimonial du Bourg ancien de Revel 38420 Revel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Laissez vous conter l’histoire de Revel par un circuit découverte composé de 17 panneaux. u encore la Maison du Patrimoine. Un topoguide est disponible à la mairie, à la boulangerie et à l’office du tourisme du territoire de Beaurepaire.

English :

Let yourself be told the history of Revel by a discovery tour made up of 17 panels. u still the Heritage House. A topoguide is available at the town hall, the bakery and the Beaurepaire tourist office.

Deutsch :

Lassen Sie sich die Geschichte von Revel auf einem Entdeckungsrundgang mit 17 Tafeln erzählen. u noch im Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes). Ein Topoguide ist im Rathaus, in der Bäckerei und im Fremdenverkehrsamt des Gebiets von Beaurepaire erhältlich.

Italiano :

Lasciatevi raccontare la storia di Revel attraverso un percorso di scoperta composto da 17 pannelli. Una guida è disponibile presso il municipio, la panetteria e l’ufficio turistico di Beaurepaire.

Español :

Deje que le cuenten la historia de Revel en un recorrido de descubrimiento compuesto por 17 paneles. En el ayuntamiento, en la panadería y en la oficina de turismo de Beaurepaire hay una guía disponible.

