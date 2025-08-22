CIRCUIT PEDESTRE »ACACIA » VEZOT Vezot Sarthe
CIRCUIT PEDESTRE »ACACIA » VEZOT Vezot Sarthe vendredi 1 mai 2026.
CIRCUIT PEDESTRE »ACACIA » VEZOT
CIRCUIT PEDESTRE »ACACIA » VEZOT 72600 Vezot Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 20000.0 Tarif :
Circuit de 20 km en boucle au départ de la Mairie de Vezot.
http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48
English :
A 20 km loop circuit starting from Vezot town hall.
Deutsch :
20 km langer Rundweg ab dem Rathaus von Vezot.
Italiano :
Un anello di 20 km con partenza dal municipio di Vezot.
Español :
Un bucle de 20 km que parte del Ayuntamiento de Vezot.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire