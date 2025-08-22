CIRCUIT PEDESTRE  »ACACIA » VEZOT Vezot Sarthe

CIRCUIT PEDESTRE  »ACACIA » VEZOT 72600 Vezot Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Circuit de 20 km en boucle au départ de la Mairie de Vezot.

http://www.mainesaosnois.fr/   +33 2 43 34 16 48

English :

A 20 km loop circuit starting from Vezot town hall.

Deutsch :

20 km langer Rundweg ab dem Rathaus von Vezot.

Italiano :

Un anello di 20 km con partenza dal municipio di Vezot.

Español :

Un bucle de 20 km que parte del Ayuntamiento de Vezot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire