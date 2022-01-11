CIRCUIT VOIE VERTE N°3 VEZOT Vezot Sarthe
CIRCUIT VOIE VERTE N°3 VEZOT 72600 Vezot Sarthe Pays de la Loire
Au départ de l’ancienne gare de Vezot, découvrez ce village surprenant et plein de charme !
http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48
English :
From the old train station of Vezot, discover this surprising and charming village!
Deutsch :
Entdecken Sie vom alten Bahnhof von Vezot aus dieses überraschende und charmante Dorf!
Italiano :
Partendo dalla vecchia stazione di Vezot, scoprite questo sorprendente e affascinante villaggio!
Español :
Partiendo de la antigua estación de Vezot, descubra este sorprendente y encantador pueblo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire