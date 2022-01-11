CIRCUIT VOIE VERTE N°3 VEZOT Vezot Sarthe

CIRCUIT VOIE VERTE N°3 VEZOT Vezot Sarthe vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT VOIE VERTE N°3 VEZOT

CIRCUIT VOIE VERTE N°3 VEZOT 72600 Vezot Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Au départ de l’ancienne gare de Vezot, découvrez ce village surprenant et plein de charme !

http://www.mainesaosnois.fr/   +33 2 43 34 16 48

English :

From the old train station of Vezot, discover this surprising and charming village!

Deutsch :

Entdecken Sie vom alten Bahnhof von Vezot aus dieses überraschende und charmante Dorf!

Italiano :

Partendo dalla vecchia stazione di Vezot, scoprite questo sorprendente e affascinante villaggio!

Español :

Partiendo de la antigua estación de Vezot, descubra este sorprendente y encantador pueblo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire