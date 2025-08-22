Circuit pédestre boucle des entonnoirs Reillon Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre boucle des entonnoirs Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre boucle des entonnoirs Place de la Mairie 54450 Reillon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 315 Distance : 19000.0 Tarif :

Trois boucles successives ou une seule, le choix vous est offert dans ce circuit.

Dans des paysages très ouverts avec de nombreuses vues lointaines, vous découvrirez un paysage à vocation agricole avec une prépondérance des cultures où les haies et boqueteaux sont encore conservés ou encore des sites où se déroulèrent de violents affrontements le monument des Bras de chemises, les Entonnoirs, la stèle de Nissim de Camondo.

Difficulté moyenne

+33 3 83 42 46 46

English :

Three successive loops or one, the choice is offered to you in this circuit.

In very open landscapes with many distant views, you will discover a landscape with an agricultural vocation with a preponderance of crops where hedges and copses are still preserved or sites where violent confrontations took place: the monument of the Bras de chemises, the Entonnoirs, the stele of Nissim de Camondo.

Deutsch :

Sie haben die Wahl zwischen drei aufeinanderfolgenden Schleifen oder einer einzigen.

In sehr offenen Landschaften mit zahlreichen Fernblicken entdecken Sie eine landwirtschaftlich geprägte Landschaft mit überwiegend Ackerbau, in der Hecken und Feldgehölze noch erhalten sind, oder auch Orte, an denen gewalttätige Auseinandersetzungen stattfanden: das Denkmal der Arms de chemises, die Entonnoirs, die Stele von Nissim de Camondo.

Italiano :

Tre loop successivi o uno solo: la scelta è vostra in questo circuito.

In paesaggi molto aperti e con molte vedute lontane, scoprirete un paesaggio di uso agricolo con una preponderanza di colture dove le siepi e i boschetti sono ancora conservati o siti in cui si sono svolti scontri violenti: il monumento Bras de chemises, l’Entonnoirs, la stele di Nissim de Camondo.

Español :

Tres bucles sucesivos o sólo uno, la elección es tuya en este circuito.

En paisajes muy abiertos y con muchas vistas lejanas, descubrirá un paisaje de uso agrícola con preponderancia de los cultivos en el que aún se conservan los setos y sotos o lugares donde tuvieron lugar violentos enfrentamientos: el monumento de Bras de chemises, los Entonnoirs, la estela de Nissim de Camondo.

