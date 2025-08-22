Circuit pédestre du haut des ailes Igney Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre du haut des ailes Adultes A pieds

Circuit pédestre du haut des ailes 54450 Igney Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Partez pour une agréable balade et laissez vous emporter par les vents au gré d’Éole. Vous évoluerez au sein du Parc éolien du Haut des Ailes comportant 22 éoliennes au total. Vous découvrirez également les villages d’Igney et de Repaix. Le petit plus de cette promenade par jour de temps clair vous profiterez d’un beau panorama sur le massif du Donon.

+33 3 83 42 46 46

English :

Go for a pleasant stroll and let yourself be carried away by the winds at the whim of Aeolus. You will evolve within the Haut des Ailes Wind Farm with a total of 22 wind turbines. You will also discover the villages of Igney and Repaix. The little extra of this walk: on a clear day you will enjoy a beautiful panorama of the Donon massif.

Deutsch :

Machen Sie einen angenehmen Spaziergang und lassen Sie sich von den Winden der Äolischen Windmühlen treiben. Sie durchqueren den Windpark Haut des Ailes, der insgesamt 22 Windkraftanlagen umfasst. Sie werden auch die Dörfer Igney und Repaix entdecken. Das Besondere an dieser Wanderung: An einem klaren Tag können Sie ein schönes Panorama auf das Donon-Massiv genießen.

Italiano :

Fate una bella passeggiata e lasciatevi trasportare dai venti in balia di Eolo. Sarete nel cuore del parco eolico Haut des Ailes, che conta 22 turbine eoliche in totale. Scoprirete anche i villaggi di Igney e Repaix. Il piccolo vantaggio di questa passeggiata: nelle giornate limpide si gode di un bellissimo panorama sul massiccio del Donon.

Español :

Salga a dar un agradable paseo y déjese llevar por los vientos a merced de Eolo. Se encontrará en el corazón del parque eólico Haut des Ailes, que cuenta con 22 aerogeneradores en total. También descubrirá los pueblos de Igney y Repaix. El pequeño plus de este paseo: en un día claro, disfrutará de un hermoso panorama del macizo del Donon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain