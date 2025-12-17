Circuit pédestre Liaison Fontenelle/Chipotte Étival-Clairefontaine Vosges
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Liaison Fontenelle/Chipotte 88480 Étival-Clairefontaine Vosges Grand Est
Durée : Distance : 3500.0 Tarif :
Circuit-liaison de randonnée en moyenne montagne
Étival-Clairefontaine N°21 (Hure)
Distance 3,5 km pour 170 mètres de dénivelé.
Balisage croix jaune.
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03
English :
Mid-mountain hiking trail
Étival-Clairefontaine N°21 (Hure)
Distance: 3.5 km, ascent 170 m.
Markings: yellow cross.
Deutsch :
Verbindungsrundgang zum Wandern in einem Mittelgebirge
Étival-Clairefontaine Nr. 21 (Hure)
Entfernung: 3,5 km bei 170 m Höhenunterschied.
Markierung: gelbes Kreuz.
Italiano :
Circuito combinato di media montagna
Étival-Clairefontaine N°21 (Hure)
Distanza: 3,5 km, ascesa 170 metri.
Segnaletica: croce gialla.
Español :
Circuito combinado de senderismo de media montaña
Étival-Clairefontaine N°21 (Hure)
Distancia: 3,5 km, ascenso 170 metros.
Señalización: cruz amarilla.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain