Circuit pédestre N°11 Les Deux Moulins

Circuit pédestre N°11 Les Deux Moulins Église Sainte-Lheurine 17520 Sainte-Lheurine Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Descendre à travers vignes jusqu’aux abords du ruisseau, pour remonter entre les fermes. La monochromie paysagère accompagne une marche méditative et exposée aux cieux et vents.

+33 5 17 24 03 47

English :

Descend through vineyards to the edge of the stream, to go up between the farms. The monochromatic landscape accompanies a meditative walk exposed to the skies and winds.

Deutsch :

Gehen Sie durch die Weinberge hinunter bis zur Nähe des Baches, um dann zwischen den Bauernhöfen wieder aufzusteigen. Die Monochromie der Landschaft begleitet eine meditative Wanderung, die dem Himmel und den Winden ausgesetzt ist.

Italiano :

Scendete tra i vigneti fino al bordo del torrente, per risalire tra le fattorie. Il paesaggio monocromatico accompagna una passeggiata meditativa esposta al cielo e ai venti.

Español :

Bajar por los viñedos hasta el borde del arroyo, para volver a subir entre las granjas. El paisaje monocromo acompaña un paseo meditativo expuesto a los cielos y los vientos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme