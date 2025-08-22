Circuit pédestre N°14 Les Coteaux

Circuit pédestre N°14 Les Coteaux Place de la Mairie 17520 Celles Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un circuit exposé à travers champs et cultures d’un village à l’autre

Celles et le joli jardin de vie de ses écoliers, Lonzac et son église gothique Sainte-Marie .

English :

An exposed circuit through fields and cultures from one village to another:

Celles and the pretty garden of life of its schoolchildren, Lonzac and its gothic church Sainte-Marie .

Deutsch :

Ein exponierter Rundgang durch Felder und Kulturen von einem Dorf zum anderen:

Celles und der hübsche Lebensgarten seiner Schulkinder, Lonzac und seine gotische Kirche Sainte-Marie .

Italiano :

Un circuito esposto attraverso campi e coltivazioni da un villaggio all’altro:

Celles e il grazioso giardino della vita dei suoi scolari, Lonzac e la sua chiesa gotica Sainte-Marie .

Español :

Un circuito expuesto a través de campos y cultivos de un pueblo a otro:

Celles y el bonito jardín de la vida de sus escolares, Lonzac y su iglesia gótica Sainte-Marie .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme