STAGE VTT ENFANTS

Base nautique Baie des Vailhés Celles Hérault

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27

Stage VTT enfants au Lac du SALAGOU, de 6 à 10 ans, pendant les vacances scolaires, 4 enfants maxi par groupe, possibilité de louer un vélo si l’enfant n’est pas équipé, 2h par jour sur 5 jours. Plaisir, progrès et sourires garantis !

Note minimum de 2 inscrits

Stage VTT enfants au Lac du SALAGOU, de 6 à 10 ans, pendant les vacances scolaires, 4 enfants maxi par groupe, possibilité de louer un vélo si l’enfant n’est pas équipé, 2h par jour sur 5 jours. Plaisir, progrès et sourires garantis !

Note minimum de 2 inscrits .

Base nautique Baie des Vailhés Celles 34700 Hérault Occitanie +33 7 88 05 57 71 solive.prosport@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s mountain biking course at Lac du SALAGOU, 6 to 10 years old, during school vacations, max. 4 children per group, possibility of renting a bike if the child is not equipped, 2 hours per day over 5 days. Fun, progress and smiles guaranteed!

Note: minimum 2 participants

L’événement STAGE VTT ENFANTS Celles a été mis à jour le 2026-02-25 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC