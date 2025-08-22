Circuit pédestre N°15 Dolmen de Pierre Folle

Circuit pédestre N°15 Dolmen de Pierre Folle Salle des fêtes 17270 Montguyon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Aux portes de Montguyon, long circuit sur les routes de campagne.

+33 5 17 24 03 47

English :

At the gates of Montguyon, long circuit on country roads.

Deutsch :

Vor den Toren von Montguyon lange Rundfahrt auf Landstraßen.

Italiano :

Alle porte di Montguyon, un lungo circuito sulle strade di campagna.

Español :

A las puertas de Montguyon, un largo circuito por los caminos rurales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme