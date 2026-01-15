Les 24h de marche de Haute-Saintonge Montguyon

Les 24h de marche de Haute-Saintonge

Au pied du château des La Rochefoucault ou des Rohan , la 23 ème édition de marche de compétition en individuel ( 20 ans révolu) ou en équipe (14 ans révolu) aura lieu du samedi 11h au dimanche 11h. Ouvert à tous licencié ou non, sur inscription.

le bourg Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 60 44 92 asso.lempreinte@gmail.com

At the foot of the Château des La Rochefoucault or the Château des Rohan, the 23rd edition of the individual (aged 20) or team (aged 14) competitive walk will take place from Saturday 11am to Sunday 11am. Open to all, licensed or not, registration required.

