Fête Médiévale Site en scène et Spectacle son et lumière

Place de la Paix Esplanade du Château Montguyon Charente-Maritime

Début : 2026-07-24 22:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

L’association S2M vous propose pendant deux jours dans le bourg, de remonter le temps et plonger dans une ambiance médiévale avec chevaliers, seigneurs et troubadours…

Place de la Paix Esplanade du Château Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 88 34 sceniesen2monts@gmail.com

English :

For two days in the village, the S2M association invites you to step back in time and plunge into a medieval atmosphere with knights, lords and troubadours…

