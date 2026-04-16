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Descente de caisses à savon Montguyon

Descente de caisses à savon Montguyon dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Esplanade de la salle des fêtes

Ville : 17270 Montguyon

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Montguyon

Descente de caisses à savon

Esplanade de la salle des fêtes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Une course qui promet du spectacle et du fun. Préparez vos bolides et parlez-en à vos proches cette journée sera mémorable.
Restauration sur place
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Esplanade de la salle des fêtes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 04 90  cdfmontguyon@gmail.com

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English :

A race that promises spectacle and fun. Get your cars ready and tell your friends and family: it’s sure to be a memorable day.
Catering on site

L’événement Descente de caisses à savon Montguyon a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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