Repas de Chasse L’étang de la Ferrière Montguyon

samedi 18 juillet 2026 · L'étang de la Ferrière · Montguyon

Informations pratiques

Montguyon

Repas de Chasse

L’étang de la Ferrière 12 Rte du Palais Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Repas de Chasse organisé par l’ACCA de Montguyon. Inscription avant le 11 Juillet.

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L’étang de la Ferrière 12 Rte du Palais Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 79 40 78

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English :

Hunting Dinner organized by the Montguyon ACCA. Register by July 11.

L’événement Repas de Chasse Montguyon a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge