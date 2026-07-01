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AGENDA · Montguyon

Repas de Chasse L’étang de la Ferrière Montguyon

samedi 18 juillet 2026 · L'étang de la Ferrière · Montguyon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
L'étang de la Ferrière
Adresse
12 Rte du Palais
Ville
17270 Montguyon
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Montguyon

Repas de Chasse

L’étang de la Ferrière 12 Rte du Palais Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Repas de Chasse organisé par l’ACCA de Montguyon. Inscription avant le 11 Juillet.
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L’étang de la Ferrière 12 Rte du Palais Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 79 40 78 

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English :

Hunting Dinner organized by the Montguyon ACCA. Register by July 11.

L’événement Repas de Chasse Montguyon a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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