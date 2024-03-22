Circuit pédestre N°2a « Val de Mozenne » Saint-Aigulin Charente-Maritime

Circuit pédestre N°2a « Val de Mozenne » Parking du collège Bernard Roussillon 17360 Saint-Aigulin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Agréable circuit ombragé et vallonné, mais grande prudence le long de la D730.

+33 5 17 24 03 47

English :

Pleasant shady and hilly circuit, but great caution along the D730.

Deutsch :

Angenehme schattige und hügelige Strecke, aber große Vorsicht entlang der D730.

Italiano :

Un percorso piacevole, ombreggiato e collinare, ma occorre prestare molta attenzione lungo la D730.

Español :

Una ruta agradable, sombreada y con colinas, pero hay que tener mucho cuidado en la D730.

