Circuit VTT N°23 Circuit des Trois Monts

Circuit VTT N°23 Circuit des Trois Monts Parking du collège Bernard Roussillon 17360 Saint-Aigulin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit pour vététiste confirmé sur les chemins vallonnés de la forêt de la Double Saintongeaise. Ce circuit vous mettra à rudes épreuves tout au long de son parcours. Pensez à emmener du ravitaillement et une trousse à outils.

+33 5 17 24 03 47

English :

Circuit for experienced bikers on the hilly paths of the Double Saintongeaise forest. This circuit will put you to the test all along its course. Remember to bring supplies and a tool kit.

Deutsch :

Rundfahrt für erfahrene Mountainbiker auf den hügeligen Wegen des Waldes von Double Saintongeaise. Diese Tour wird Sie auf der gesamten Strecke auf eine harte Probe stellen. Denken Sie daran, Verpflegung und einen Werkzeugkoffer mitzunehmen.

Italiano :

Circuito per ciclisti esperti sui sentieri collinari della foresta di Double Saintongeaise. Questo circuito vi metterà alla prova lungo tutto il suo percorso. Non dimenticate di portare con voi il materiale di consumo e un kit di attrezzi.

Español :

Circuito para ciclistas experimentados en los caminos de colinas del bosque de la Doble Saintongeaise. Este circuito te pondrá a prueba a lo largo de su recorrido. No te olvides de llevar provisiones y un kit de herramientas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme