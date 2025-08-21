Circuit pédestre N°4 Vallon du Cassinerie La Clotte Charente-Maritime
Circuit pédestre N°4 Vallon du Cassinerie
Circuit pédestre N°4 Vallon du Cassinerie D159 Salle des fêtes 17360 La Clotte Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Empruntez les chemins forestiers et vallonnés de la campagne de La-Clotte, le village le plus méridional de la Charente-Maritime.
+33 5 17 24 03 47
English :
Take to the forest and rolling countryside of La-Clotte, Charente-Maritime’s most southerly village.
Deutsch :
Fahren Sie auf den hügeligen Waldwegen durch die Landschaft von La-Clotte, dem südlichsten Dorf der Charente-Maritime.
Italiano :
Scoprite la foresta e la campagna ondulata di La-Clotte, il villaggio più a sud della Charente-Maritime.
Español :
Adéntrese en el bosque y el paisaje ondulado de La-Clotte, el pueblo más meridional de Charente-Maritime.
