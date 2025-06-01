Route des Cardinaux en Pays de Haute-Saintonge La Clotte Charente-Maritime

Route des Cardinaux en Pays de Haute-Saintonge La Casse 17360 La Clotte Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Avec 4 000km de chemins balisés en Europe, la Route Européenne d’Artagnan propose de découvrir la France au rythme cadencé du cheval. Elle traverse l’intérieur du Pays de Haute-Saintonge, de La-Clotte à St-Fort-sur-Gironde.

English :

With 4,000km of signposted trails in Europe, the Route Européenne d’Artagnan offers the chance to discover France to the rhythm of the horse. It crosses the interior of the Pays de Haute-Saintonge, from La-Clotte to St-Fort-sur-Gironde.

Deutsch :

Mit 4000 km markierten Wegen in Europa bietet die Route Européenne d’Artagnan die Möglichkeit, Frankreich im Rhythmus des Pferdes zu entdecken. Sie führt durch das Landesinnere der Haute-Saintonge von La-Clotte bis St-Fort-sur-Gironde.

Italiano :

Con 4.000 km di sentieri segnalati in Europa, la Route Européenne d’Artagnan offre la possibilità di scoprire la Francia al ritmo del cavallo. Attraversa l’interno della regione Haute-Saintonge, da La-Clotte a St-Fort-sur-Gironde.

Español :

Con 4.000 km de senderos señalizados en Europa, la Route Européenne d’Artagnan ofrece la posibilidad de descubrir Francia al ritmo del caballo. Atraviesa el interior de la región de Haute-Saintonge, desde La-Clotte hasta St-Fort-sur-Gironde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme