Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs » Bourganeuf Creuse
Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs » Bourganeuf Creuse vendredi 1 août 2025.
Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs » A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs » 23400 Bourganeuf Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 13100.0 Tarif :
Difficulté moyenne
English : Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs »
Deutsch : Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs »
Italiano :
Español : Circuit Pédestre N°45 « Sentier Le Bois des Boeufs »
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine