Circuit pédestre sentier de thiébauchamp Manonviller Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre sentier de thiébauchamp Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre sentier de thiébauchamp 54300 Manonviller Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 6000.0 Tarif :

Le sentier de 6 km permet de découvrir la plaine alluviale de la Vezouze, les jardins familiaux et la grande variété de cultures végétales produites en Lorraine blé, orge, colza, tournesols et maïs. Vous trouverez tout au long du parcours des bornes thématiques retraçant l’histoire et les anecdotes des sites.

Départ Manonviller.

Facile

http://www.tourisme-lunevillois.com/ +33 3 83 74 06 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 6 km trail allows you to discover the alluvial plain of the Vezouze, the allotment gardens and the great variety of plant crops produced in Lorraine: wheat, barley, rape, sunflowers and corn. All along the route, you will find thematic markers recounting the history and anecdotes of the sites.

Departure Manonviller.

Deutsch :

Auf dem 6 km langen Pfad können Sie die Vezouze-Auen, die Kleingärten und die große Vielfalt der in Lothringen angebauten Pflanzenkulturen entdecken: Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen und Mais. Entlang der Strecke finden Sie thematische Stelen, die die Geschichte und Anekdoten der Standorte erzählen.

Start: Manonviller.

Italiano :

Il percorso di 6 km permette di scoprire la pianura alluvionale della Vezouze, gli orti e la grande varietà di colture vegetali prodotte in Lorena: grano, orzo, colza, girasoli e mais. Lungo il percorso si trovano cartelli tematici che raccontano la storia e gli aneddoti dei siti.

Partenza: Manonviller.

Español :

El recorrido de 6 km permite descubrir la llanura aluvial del Vezouze, los huertos y la gran variedad de cultivos vegetales que se producen en Lorena: trigo, cebada, colza, girasol y maíz. A lo largo del camino, encontrará marcadores temáticos que relatan la historia y las anécdotas de los lugares.

Salida Manonviller.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain