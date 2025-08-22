Circuit Pierre Matton

Circuit Pierre Matton 08600 Rancennes Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Vous entrez dans la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet. Vous allez découvrir un patrimoine naturel protégé. Restez sur les chemins balisés. Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans la réserve. Le sentier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Ne pas s’approcher du bord instable des murailles (rester à plus de 3m) entre 2 et 3. Ce circuit Pierre Maton , baptisé en mémoire du 1er animateur marche de l’association du RACLS, vous emmène sur un terrain volontairement varié, comportant de véritables sentiers en sous-bois. Cette boucle balisée est réversible, elle peut donc s’effectuer dans un sens ou dans l’autre. Elle comporte 3 départs possible * Le parking de la salle polyvalente. * Le parking du cimetière. * Le parking du terrain de football. Chaque départ comporte un panneau montrant l’itinéraire, le balisage, les recommandations de sécurité et les jours de chasse. Ainsi qu’un parking et poubelle aux abords. À noter Le circuit Pierre Matton comporte un ARBORETUM très varié et entièrement d’origine naturelle ainsi que l’accès à un site historique le choute si plout .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You are entering the Pointe de Givet National Nature Reserve. You’re about to discover a protected natural heritage. Stay on the marked paths. Dogs are not allowed in the reserve, even on a leash. The trail is not accessible to people with reduced mobility or strollers. Do not approach the unstable edge of the walls (stay more than 3m away) between 2 and 3. This Pierre Maton circuit, named in memory of the RACLS association’s 1st walking leader, takes you through a deliberately varied terrain, with genuine undergrowth paths. This signposted loop is reversible, so it can be done in either direction. There are 3 possible departures: * The multi-purpose hall parking lot. * The cemetery parking lot. * The soccer field parking lot. Each departure point has a signpost showing the route, signposting, safety recommendations and hunting days. There is also a parking area and garbage can nearby. Please note The Pierre Matton circuit includes a very varied ARBORETUM of entirely natural origin, as well as access to a historic site, the choute si plout .

Deutsch :

Sie betreten das nationale Naturreservat Pointe de Givet. Sie werden ein geschütztes Naturerbe entdecken. Bleiben Sie auf den markierten Wegen. Hunde, auch wenn sie an der Leine geführt werden, sind im Naturschutzgebiet nicht erlaubt. Der Pfad ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen nicht zugänglich. Nähern Sie sich nicht dem instabilen Rand der Mauern (halten Sie mehr als 3 m Abstand) zwischen 2 und 3. Dieser Rundweg Pierre Maton , der in Erinnerung an den ersten Wanderleiter des Vereins RACLS benannt wurde, führt Sie über ein bewusst abwechslungsreiches Gelände mit echten Pfaden im Unterholz. Dieser markierte Rundweg ist beidseitig begehbar, d.h. er kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung begangen werden. Es gibt drei mögliche Abfahrtsorte: * Der Parkplatz der Mehrzweckhalle. * Der Parkplatz des Friedhofs. * Der Parkplatz des Fußballplatzes. An jedem Start befindet sich ein Schild mit der Route, der Markierung, den Sicherheitshinweisen und den Jagdtagen. Außerdem gibt es einen Parkplatz und einen Mülleimer in der Nähe. Zu beachten: Der Rundweg Pierre Matton umfasst ein sehr vielfältiges und vollständig natürliches ARBORETUM sowie den Zugang zu einer historischen Stätte, dem choute si plout .

Italiano :

State entrando nella Riserva naturale nazionale della Pointe de Givet. State per scoprire un patrimonio naturale protetto. Rimanete sui sentieri segnalati. I cani non sono ammessi nella riserva, nemmeno al guinzaglio. Il sentiero non è accessibile alle persone a mobilità ridotta o ai passeggini. Non avvicinatevi al bordo instabile delle pareti (rimanete a più di 3 m di distanza) tra il punto 2 e il punto 3. Questo sentiero Pierre Maton , chiamato così in memoria del primo capo camminatore dell’associazione RACLS, si snoda su un terreno volutamente vario, con veri e propri sentieri nel sottobosco. Questo anello segnalato è reversibile, quindi si può percorrere in entrambe le direzioni. Ci sono 3 possibili punti di partenza: * Il parcheggio della sala polivalente. * Il parcheggio del cimitero. * Il parcheggio del campo da calcio. Ogni punto di partenza è dotato di un cartello che indica il percorso, la segnaletica, le raccomandazioni di sicurezza e i giorni di caccia. Nelle vicinanze si trovano anche un parcheggio e un cestino per i rifiuti. Attenzione: Il circuito Pierre Matton comprende un ARBORETO molto vario, interamente di origine naturale, nonché l’accesso a un sito storico, la choute si plout .

Español :

Está entrando en la Reserva Natural Nacional de la Pointe de Givet. Está a punto de descubrir un patrimonio natural protegido. Permanezca en los senderos señalizados. No se admiten perros en la reserva, ni siquiera con correa. El sendero no es accesible para personas con movilidad reducida o cochecitos de niños. No se acerque al borde inestable de las paredes (manténgase a más de 3 m) entre 2 y 3. Este sendero Pierre Maton , bautizado así en memoria del 1er responsable senderista de la asociación RACLS, atraviesa un terreno deliberadamente variado, con auténticos senderos entre la maleza. Este bucle señalizado es reversible, por lo que se puede recorrer en ambos sentidos. Hay 3 puntos de partida posibles: * El aparcamiento de la sala polivalente. * Aparcamiento del cementerio. * El aparcamiento del campo de fútbol. Cada punto de partida cuenta con un cartel que indica el recorrido, la señalización, las recomendaciones de seguridad y los días de caza. También hay un aparcamiento y una papelera en las inmediaciones. Atención: El circuito Pierre Matton incluye un ARBORETUM muy variado, enteramente de origen natural, así como el acceso a un lugar histórico, la choute si plout .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Ardennes Tourisme