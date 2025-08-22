Circuit piéton et découverte de la source au robinet. La Motte-d’Aveillans Isère

Circuit piéton et découverte de la source au robinet.

Circuit piéton et découverte de la source au robinet. 1 rue d’Aveillans 38770 La Motte-d’Aveillans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit de l’eau, guidé par la salamandre, vous fera découvrir comment l’eau est arrivée jusqu’à l’intérieur de nos maisons !

English :

This water circuit, guided by the salamander, will make you discover how water arrived inside our houses!

Deutsch :

Auf diesem vom Salamander geführten Wasserrundgang erfahren Sie, wie das Wasser bis in unsere Häuser gelangt ist!

Italiano :

In questo tour dell’acqua, guidati dalla salamandra, scoprirete come l’acqua è entrata nelle nostre case!

Español :

En este recorrido por el agua, guiado por la salamandra, descubrirás cómo llegó el agua a nuestras casas

