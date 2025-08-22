Circuit piéton et découverte de la source au robinet. La Motte-d’Aveillans Isère
Circuit piéton et découverte de la source au robinet. La Motte-d’Aveillans Isère vendredi 1 mai 2026.
Circuit piéton et découverte de la source au robinet.
Circuit piéton et découverte de la source au robinet. 1 rue d’Aveillans 38770 La Motte-d’Aveillans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce circuit de l’eau, guidé par la salamandre, vous fera découvrir comment l’eau est arrivée jusqu’à l’intérieur de nos maisons !
https://www.matheysine-tourisme.com/ +33 4 76 30 68 74
English :
This water circuit, guided by the salamander, will make you discover how water arrived inside our houses!
Deutsch :
Auf diesem vom Salamander geführten Wasserrundgang erfahren Sie, wie das Wasser bis in unsere Häuser gelangt ist!
Italiano :
In questo tour dell’acqua, guidati dalla salamandra, scoprirete come l’acqua è entrata nelle nostre case!
Español :
En este recorrido por el agua, guiado por la salamandra, descubrirás cómo llegó el agua a nuestras casas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme