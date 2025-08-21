Circuit poussette n° 2 La Brée-les-Bains Balade sur le front de mer La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Circuit poussette n° 2 La Brée-les-Bains Balade sur le front de mer

Circuit poussette n° 2 La Brée-les-Bains Balade sur le front de mer Parking au bout de l’allée de la Digue 17840 La Brée-les-Bains Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade le long du front de mer et des belles plages de La Brée-les-Bains.

English :

Stroll along the seafront and the beautiful beaches of La Brée-les-Bains.

Deutsch :

Spaziergang entlang der Strandpromenade und der schönen Strände von La Brée-les-Bains.

Italiano :

Passeggiate sul lungomare e sulle splendide spiagge di La Brée-les-Bains.

Español :

Pasee por el paseo marítimo y las hermosas playas de La Brée-les-Bains.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme