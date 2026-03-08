Journées européennes des moulins Route du Moulin La Brée-les-Bains

Journées européennes des moulins

Route du Moulin Moulin de La Brée La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

2026-05-16

Visites flash (30 min.) dans le jardin et au rez-de-chaussée du moulin. Musée en accès libre. Le samedi participez à deux conférences par la Fédération des Moulins de France et l’association départementale des moulins du 17, sur réservation. Gratuit.

Route du Moulin Moulin de La Brée La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 49 le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr

Flash tours (30 min.) in the garden and on the first floor of the mill. Free access to the museum. On Saturday, take part in two conferences given by the Fédération des Moulins de France and the Association Départementale des Moulins du 17, on reservation. Free admission.

L’événement Journées européennes des moulins La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes