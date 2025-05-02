Circuit poussettes 4×4 H01 Les fontaines de Bourg-Bruche Bourg-Bruche Bas-Rhin

Circuit poussettes 4×4 H01 Les fontaines de Bourg-Bruche 67420 Bourg-Bruche Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :

Bourg et Bruche sont deux hameaux séparés par la Bruche, formant le village de Bourg-Bruche. Cette promenade vous conduit à travers les ruelles de ces charmants bourgs, où vous croisez de nombreuses fontaines d’eau claire.

https://www.rando-bruche.fr/fr/tous-les-itineraires-de-la-vallee/F215003995_promenade-poussettes-les-fontaines-de-bourg-bruche-bourg-bruche +33 3 88 47 18 51

Bourg and Bruche are two hamlets separated by the river Bruche, forming the village of Bourg-Bruche. This walk takes you through the narrow streets of these charming villages, where you will come across many clear water fountains.

Bourg und Bruche sind zwei Weiler, die durch den Fluss Bruche getrennt sind und das Dorf Bourg-Bruche bilden. Dieser Spaziergang führt Sie durch die Gassen dieser charmanten Dörfer, wo Sie auf zahlreiche Brunnen mit klarem Wasser stoßen.

Bourg e Bruche sono due frazioni separate dal fiume Bruche, che formano il villaggio di Bourg-Bruche. La passeggiata si snoda attraverso le stradine di questi incantevoli villaggi, dove si incontrano numerose fontane di acqua limpida.

Bourg y Bruche son dos aldeas separadas por el Bruche, que forman el pueblo de Bourg-Bruche. Este paseo le llevará por las estrechas calles de estos encantadores pueblos, donde se encontrará con numerosas fuentes de agua clara.

