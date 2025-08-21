Circuit PR « La Prisonnière » Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe
Circuit PR « La Prisonnière » Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit PR La Prisonnière
Circuit PR La Prisonnière 72130 Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Circuit de 15km balisé en bleu, possibilité de faire une variante de 8km, bénéficiant d’une situation mi-ombragé.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Circuit of 15km marked out in blue, possibility of making a variant of 8km, benefiting from a half-shaded situation.
Deutsch :
Blau markierter Rundweg von 15 km, Möglichkeit einer 8 km langen Variante, profitiert von einer halbschattigen Lage.
Italiano :
Un circuito di 15 km tracciato in blu, con la possibilità di una variante di 8 km, che beneficia di una situazione di semi-ombra.
Español :
Un circuito de 15 km marcado en azul, con la posibilidad de una variante de 8 km, que se beneficia de una situación de semi-sombra.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire