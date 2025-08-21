Circuit PR Le Bois de Chemasson

Circuit PR Le Bois de Chemasson 72130 Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Circuit de 13km balisé en jaune, comprenant des dénivelés fréquents, et bénéficiant d’une situation mi ombragé. Ce circuit peut être lié avec celui de la Vallée de Misère à Saint-Léonard-des-Bois.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

A 13-km circuit marked out in yellow, with frequent changes in level, and benefiting from a half-shaded situation. This circuit can be linked with the Vallée de Misère in Saint-Léonard-des-Bois.

Deutsch :

Gelb markierter Rundweg von 13 km Länge mit häufigen Höhenunterschieden und einer halbschattigen Lage. Dieser Rundweg kann mit dem Rundweg Vallée de Misère in Saint-Léonard-des-Bois verbunden werden.

Italiano :

Un circuito di 13 km tracciato in giallo, con frequenti cambi di livello e che beneficia di una situazione di semi-ombra. Questo sentiero può essere collegato alla Vallée de Misère a Saint-Léonard-des-Bois.

Español :

Un circuito de 13 km marcado en amarillo, con frecuentes cambios de nivel, y que se beneficia de una situación de semisombra. Este sendero puede enlazarse con la Vallée de Misère en Saint-Léonard-des-Bois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire