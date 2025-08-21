Circuit PR « Le passeur de Montaigu » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Circuit PR « Le passeur de Montaigu » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe vendredi 1 mai 2026.

Circuit PR Le passeur de Montaigu

Circuit PR Le passeur de Montaigu 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Circuit de 8km balisé en jaune sur fond vert, comprenant des dénivelés fréquents, et bénéficiant d’une situation mi ombragée.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/   +33 2 43 33 28 04

English :

An 8km circuit, marked out in yellow on a green background, with frequent changes in altitude, in a semi-shaded location.

Deutsch :

8 km langer Rundweg mit gelber Markierung auf grünem Grund, der häufig Höhenunterschiede aufweist und halbschattig liegt.

Italiano :

Un percorso di 8 km tracciato in giallo su sfondo verde, con frequenti cambi di livello e una posizione semi-ombreggiata.

Español :

Recorrido de 8 km marcado en amarillo sobre fondo verde, con frecuentes cambios de nivel y un emplazamiento en semisombra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-08 par eSPRIT Pays de la Loire