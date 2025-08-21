Circuit VTT n°4 Montaigu

Circuit VTT n°4 Montaigu 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Circuit n°4 de 27km, avec 370m de dénivelé. Circuit en boucle au départ du Gasseau à Saint Léonard des Bois ou de Saint Cénéri le Gérei. Circuit bleu.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit n°4 of 27km, with 370m of difference in altitude. Loop circuit starting from Le Gasseau in Saint Léonard des Bois or from Saint Cénéri le Gérei. Blue route.

Deutsch :

Rundgang Nr. 4 von 27 km mit 370 m Höhenunterschied. Rundweg ab Le Gasseau in Saint Léonard des Bois oder ab Saint Cénéri le Gérei. Blauer Rundweg.

Italiano :

Circuito n°4 di 27 km, con 370 m di dislivello. Un percorso ad anello con partenza da Le Gasseau a Saint Léonard des Bois o Saint Cénéri le Gérei. Percorso blu.

Español :

Circuito n°4 de 27km, con 370m de desnivel. Un recorrido en bucle que parte de Le Gasseau en Saint Léonard des Bois o Saint Cénéri le Gérei. Ruta azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire