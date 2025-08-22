Circuit PR « Les méandres de le Sarthe » Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Circuit de 17km balisé en jaune, comprenant des dénivelés fréquents, et bénéficiant d’une situation mi ombragé.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
A 17km circuit marked out in yellow, with frequent changes in altitude, and benefiting from a semi-shaded situation.
Deutsch :
Gelb markierter Rundweg von 17 km mit häufigen Höhenunterschieden und halbschattiger Lage.
Italiano :
Un circuito di 17 km tracciato in giallo, con frequenti variazioni di altitudine e che beneficia di una situazione di semi-ombra.
Español :
Un circuito de 17 km marcado en amarillo, con frecuentes cambios de altitud, y que se beneficia de una situación de semisombra.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire