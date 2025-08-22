Circuit PR Par les portes et les remparts

Circuit PR Par les portes et les remparts 72610 Bourg-le-Roi Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Circuit de 8km balisé en rose, ne présentant aucune difficulté et empruntant des chemins boisés.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

8km circuit marked out in pink, presenting no difficulty and taking wooded paths.

Deutsch :

Rosa markierter Rundweg von 8 km Länge, der keine Schwierigkeiten aufweist und über bewaldete Wege führt.

Italiano :

Un circuito di 8 km tracciato in rosa, senza difficoltà e su sentieri boscosi.

Español :

Un circuito de 8 km marcado en rosa, sin dificultades y siguiendo caminos arbolados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire