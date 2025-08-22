Circuit PR « Par les portes et les remparts » Bourg-le-Roi Sarthe
Circuit PR « Par les portes et les remparts » Bourg-le-Roi Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit PR Par les portes et les remparts
Circuit PR Par les portes et les remparts 72610 Bourg-le-Roi Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 8000.0 Tarif :
Circuit de 8km balisé en rose, ne présentant aucune difficulté et empruntant des chemins boisés.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
8km circuit marked out in pink, presenting no difficulty and taking wooded paths.
Deutsch :
Rosa markierter Rundweg von 8 km Länge, der keine Schwierigkeiten aufweist und über bewaldete Wege führt.
Italiano :
Un circuito di 8 km tracciato in rosa, senza difficoltà e su sentieri boscosi.
Español :
Un circuito de 8 km marcado en rosa, sin dificultades y siguiendo caminos arbolados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire