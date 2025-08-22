Circuit PR Vallée de Misère

Circuit PR Vallée de Misère 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Circuit de 6km balisé en vert, comprenant des dénivelés fréquents, et bénéficiant d’une situation mi ombragé.Ce circuit peut-être lié avec celui de Saint-Paul-le-Gaultier Bois de Chemasson .

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

A 6km circuit marked out in green, with frequent changes in altitude, and benefiting from a semi-shaded situation, this circuit can be linked with that of Saint-Paul-le-Gaultier Bois de Chemasson .

Deutsch :

Grün markierter Rundweg von 6 km mit häufigen Höhenunterschieden und einer halbschattigen Lage. Dieser Rundweg kann mit dem Rundweg von Saint-Paul-le-Gaultier Bois de Chemasson verbunden werden.

Italiano :

Un circuito di 6 km tracciato in verde, con frequenti cambi di livello e che beneficia di una situazione di mezz’ombra. Questo circuito può essere collegato al Bois de Chemasson di Saint-Paul-le-Gaultier.

Español :

Un circuito de 6 km marcado en verde, con frecuentes cambios de nivel, y que se beneficia de una situación de media sombra. Este circuito puede enlazarse con el Bois de Chemasson de Saint-Paul-le-Gaultier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire