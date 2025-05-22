Circuit rando CDF13 La cascade de La Serva (circuit court) Belmont Bas-Rhin
Circuit rando CDF13 La cascade de La Serva (circuit court) Belmont Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit rando CDF13 La cascade de La Serva (circuit court)
Circuit rando CDF13 La cascade de La Serva (circuit court) 150 route de la Serva 67130 Belmont Bas-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :
Randonnée courte comprenant l’une ou l’autre fortes montées et vous menant à la cascade de La Serva directement à partir du Champ du Feu. Le sentier longe cette jolie cascade en escalier qui prend sa source sur les hauts pâturages du Champ du Feu à 1000 m d’altitude. Elle rejoint ensuite à travers la forêt, 350m plus bas, la Rothaine, ruisseau traversant la vallée du même nom jusqu’à la Bruche.
https://www.valleedelabruche.fr/ +33 3 88 47 18 51
English :
A short hike with one or two steep climbs to the La Serva waterfall directly from the Champ du Feu. The path follows this pretty staircase waterfall which rises in the high pastures of Champ du Feu at 1000 m altitude. It then joins, through the forest, 350m lower down, the Rothaine, a stream crossing the valley of the same name to the Bruche.
Deutsch :
Kurze Wanderung mit dem einen oder anderen starken Anstieg, die Sie direkt vom Champ du Feu zum Wasserfall La Serva führt. Der Weg führt an diesem hübschen, stufenförmigen Wasserfall vorbei, der auf den Hochweiden von Champ du Feu auf 1000 m Höhe entspringt. Er mündet dann durch den Wald 350 m tiefer in die Rothaine, einen Bach, der durch das gleichnamige Tal bis zur Bruche fließt.
Italiano :
Una breve escursione con una o due salite ripide per raggiungere la cascata La Serva direttamente dal Champ du Feu. Il sentiero segue questa graziosa cascata a gradoni che sorge negli alti pascoli di Champ du Feu a 1000 m di altitudine. Si unisce poi alla Rothaine attraverso la foresta, 350 m più in basso, il torrente che attraversa l’omonima valle fino alla Bruche.
Español :
Una corta caminata con una o dos subidas empinadas hasta la cascada de La Serva directamente desde el Champ du Feu. El sendero sigue esta bonita cascada escalonada que se eleva en los altos pastos de Champ du Feu a 1000 m de altitud. A continuación, se une al Rothaine a través del bosque, 350 m más abajo, el arroyo cruza el valle del mismo nombre hasta el Bruche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Système d’informations touristique Alsace