Circuit rando l’ascension jusqu’au belvédère du col de Fréland Fréland Haut-Rhin

Circuit rando l’ascension jusqu’au belvédère du col de Fréland
Durée : 240 Distance : 13100.0 Tarif :
Distance 13,1km, dénivelé +700 m, niveau intermédiaire
http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78
English :
Distance 13.1km, ascent +700 m, intermediate level
Deutsch :
Distanz 13,1km, Höhenunterschied +700 m, Schwierigkeitsgrad Mittelstufe
Italiano :
Distanza 13,1 km, ascesa +700 m, livello intermedio
Español :
Distancia 13.1km, ascenso +700 m, nivel intermedio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace